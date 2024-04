Blood of Zeus kehrt nächsten Monat zurück

Vielleicht haben Sie Blood of Zeus im Laufe der Jahre irgendwann auf Netflix gesehen. Das liegt daran, dass die Serie bereits 2020 debütierte und sich trotz der Pläne, einen zweiten Teil folgen zu lassen, anscheinend nicht beeilt hat, dies zu liefern. Zum Glück ist es endlich an der Zeit, dass wir mehr aus der Serie herausholen.

Netflix hat den Trailer zur zweiten Staffel von Blood of Zeus veröffentlicht und enthüllt, dass die Serie am 9. Mai 2024 wieder auf dem Streamingdienst zu sehen sein wird. Was diese Staffel erforschen wird, wird an die Ereignisse der ersten Staffel anknüpfen und außerdem sehen, wie Hades versucht, der Unterwelt zu entkommen, indem er Persephone zur Herrscherin des Olymps krönt.

Schaut euch den Trailer für die kommenden Episoden an, bevor sie nächsten Monat erscheinen.