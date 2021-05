Blood of Heroes: PVP-Arena mit Wikingern angekündigt

Vizor Games, ein unauffälliges Entwicklerstudio aus Weißrussland, steht hinter dem kommenden PVP-Arenaspiel Blood of Heroes. Der Titel soll irgendwann für PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series erscheinen, wird vorerst aber nur auf dem PC verfügbar sein. Ab dem 4. Mai versucht der Entwickler Spieler für eine Beta-Phase zu begeistern, bei Interesse findet ihr auf der offiziellen Webseite des Spiels weitere Informationen.

Was wir von Blood of Heroes spielerisch erwarten können, scheint sich in Richtung For Honor zu lehnen. Verschiedene Spielfiguren präsentieren individuelle Kampfstile und viele Waffen, die sich als außerordentlich tödlich erweisen. Die geschlossene Beta wird Matches mit bis zu sechs Teilnehmern zulassen, Gruppenaktivitäten sind ebenfalls angedacht. Richtiges Gameplay-Material haben wir leider noch nicht zu Gesicht bekommen, doch der erste Trailer zeigt euch die Grundidee: