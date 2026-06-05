Blood Message mit einem neuen Trailer gezeigt

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Blood Message wurde mit einem visuell beeindruckenden Trailer und blutigem Gameplay präsentiert. Das Spiel spielt vor dem Hintergrund eines Konflikts um eine strategische Region entlang der Seidenstraße in China im Jahr 848 n. Chr. Du spielst als Bote, der in diesem actiongeladenen Adventure-Spiel, das von 24 Netease Games entwickelt wurde, eine Botschaft übermitteln soll.

Du spielst nicht als Prinz oder Kaiser, sondern übernimmst die Rolle einer ansonsten unbedeutenden Person angesichts des Ausmaßes und Ausmaßes des Konflikts. Während der Spieltage kannst du auch eine Vorschauversion des Spiels ausprobieren. Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen. Wir wissen noch nicht, wann das Spiel erscheinen wird, aber es wird für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 verfügbar sein.