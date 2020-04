Blood Court: Mini-Kampagne in Zombie Army 4 führt uns nach Transsilvanien

Am Freitag wird das neueste Kapitel der Zombie-Army-Reihe, Zombie Army 4: Dead War, auf Google Stadia erscheinen. Selbst wenn ihr kein Streaming-Fan seid, gab es am Abend gute Nachrichten, denn Rebellion hat die Gelegenheit genutzt, um eine weitere Zusatz-Mission namens "Blood Court" anzukündigen. Das zweite Kapitel der Mini-Kampagne Hell Cult führt die kampferprobten Nazi-Killer nach Transsilvanien, wo sie den Spuk diabolischer SS-Kultisten beenden müssen. Konkret angesprochen wurde eine (sicher nicht so) verlassene Burg mit einer düsteren Krypta. Im neuen Trailer könnt ihr einen genaueren Blick darauf werfen:

