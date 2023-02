Blood Bowl III scheint gebrochen und mit Mikrotransaktionen gefüllt zu sein

HQ

PC Gamer berichtet, wie schwierig es für sie war, eine Rezension von Blood Bowl III zusammenzustellen. Das Spiel scheint von Störungen, Serverabstürzen, die es unspielbar machen, spielbrechenden Bugs und anderen technischen Problemen geplagt zu sein. Ansonsten schreibt PC Gamer:

"Es fühlt sich einfach sehr rau und grundlegend unfertig an. All die kleinen Dinge, wie Mutationen, die nicht visuell auf Ihren Spielern erscheinen, oder die kleine Menge an schlecht geschriebenen Kommentarzeilen, die sich sofort unaufhörlich wiederholen, oder die seltsam leblose Atmosphäre der Stadien - all das summiert sich zu einem Erlebnis, das nicht nur dem Tabletop-Spiel nicht gut dient, sondern sich auch aktiv schlechter anfühlt als sein eigener Vorgänger."

Um die Dinge noch schlimmer zu machen, scheint es auch von einem gierigen Mikrotransaktionssystem nach unten gezogen zu werden. Blood Bowl 2 litt auch unter einem nicht optimalen Start, und laut dem PC Gamer-Artikelautor Robin Valentine steht uns heute ein katastrophales Debüt bevor. Etwas, das Sie beachten sollten, wenn Sie an diesem Wochenende nach etwas Blood Bowl gesucht haben.