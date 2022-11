Blood Bowl III kommt im Februar

HQ

Nacon and Cyanide Studio hat das genaue Veröffentlichungsdatum für Blood Bowl III bekannt gegeben. Wie in einer Pressemitteilung angegeben, wurden wir darüber informiert, dass das Spiel im Februar 2023 erscheinen wird, am 23., um genau zu sein.

Anlässlich des Veröffentlichungsdatums wurde uns auch ein neuer Trailer präsentiert, der einen Einblick in das Gameplay gibt und die Arten von rundenbasierten Strategietaktiken zeigt, die es bieten wird.

Ansonsten wird darauf hingewiesen, dass dieses Spiel bei der Veröffentlichung 12 spielbare Fraktionen enthalten wird, von denen vier neu in der Blood Bowl-Serie sind. Es wird auch ein tieferes Einzelspielererlebnis und Multiplayer-Angebot sowie verbesserte Anpassungsoptionen geben.