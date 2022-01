Blood Bowl III kickt Early-Access-Pläne vom Feld

Bei der Ankündigung der finanziellen Resultate des ersten Quartals 2021, kündigte der französische Publisher Nacon die Verschiebung einiger Portfolio-Titel an. So wurde...

Aufwärmspiel von Blood Bowl III gestoppt, Cyanide schickt Orks zurück in die Kabine

am 22. September 2021 um 22:54 NEWS. Von Stefan Briesenick

Cyanide Studios schreibt am Abend, dass sie Blood Bowl III nicht wie geplant im Herbst in die Early-Access-Phase überführen werden. Die Rückmeldungen der Spieler, die an...