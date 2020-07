Bloober-Team rechnet vor, wie teuer Produktion von The Medium ist

Bloober Team hat sich über die Jahre von einem kleinen Indie-Studio zu einem Unternehmen weiterentwickelt, das gruselige Spiele mit beachtlichem Budget produziert. Mit Layers of Fear, Observer und Blair Witch haben sich die polnischen Entwickler einen guten Ruf erarbeitet und die positive Dynamik hoffen sie nun, mit The Medium fortsetzen zu können. Das Spiel wurde im Mai auf einer Xbox-Show präsentiert und die polnische Ausgabe von Business Insider hat diese Woche ein spannendes Interview mit dem CEO Piotre Babieno geführt. Der Geschäftsführer erklärte den Journalisten, dass die Entwicklung des Spiels ungefähr 7 Millionen Euro kosten wird. Das sei deutlich teurer als ein anderes, aktuelles Projekt - Observer: System Redux -, das ungefähr 2,24 Millionen Euro veranschlagt:

"The Medium ist groß und wir wollten die Besten einstellen. Deshalb haben wir uns an [das Filmstudio] Platige [Image] gewandt. Wir profitieren nicht nur geschäftsseitig davon, sondern erhalten auch kreative Unterstützung von ihnen. Platige [bringt filmisches Know-how mit], wir haben ebenfalls solche Erfahrungen. Aber in dieser Zusammenarbeit erhalten wir nicht nur Material, das dieses Projekt sehr gut aussehen lässt, sondern auch viele inhaltliche Beiträge, von denen wir glauben, dass sie The Medium zum heißesten Spiel des Jahres machen werden."

"The Medium wird über 30 Mio. polnische Złoty kosten, Observer: System Redux wird bei etwas unter 10 Mio. Złoty liegen. Das sind die Beträge, die Produktion und Vermarktung zusammen berücksichtigen. The Medium hat in den USA Patentschutz für die Funktion 'Dual Game Worlds' beantragt. Bei der Entwicklung dieser Technologie haben wir einige Subventionen erhalten, die uns bei der Zusammenstellung des Budgets geholfen haben. Unter dem Gesichtspunkt des Endergebnisses ist es wichtig, dass wir diese [Gelder] nicht zurückerhalten müssen, da ein großer Teil davon Subventionen sind."

Das Spiel erscheint später in diesem Jahr für PC und Xbox Series X.