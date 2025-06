Bloober Team wirft ein Schlaglicht auf die Kämpfe und eskalierenden Feinde von Cronos: The New Dawn

HQ

Vor kurzem hat Entwickler Bloober Team einen weiteren Blick auf Cronos: The New Dawn geworfen, seine kommende neue IP, die das Survival-Horror-Erbe des Studios weiter ausbauen wird. Das Spiel wird irgendwann später in diesem Jahr für PC und Konsolen erscheinen, und da das der Fall ist, haben wir jetzt im Rahmen eines Entwickler-Blogs mehr über die Kämpfe und verschiedene Feinde im Spiel erfahren.

Das Video zeigt, dass eines der wichtigsten und herausforderndsten Elemente, die es zu meistern gilt, darin besteht, Feinde zu besiegen, die gerne verschmelzen und zu immer größeren Bedrohungen eskalieren. Bei den Monstern, die als Orphans bekannt sind, ist die Idee, dass wenn du eines tötest, es als Treibstoff für ein anderes dient, so dass dieser Feind sich mit seinem gefallenen Landsmann verbinden kann, um etwas mehr und typischerweise Schlimmeres zu werden.

Aus diesem Grund musst du noch klüger sein, wie du deine Waffen und Werkzeuge einsetzt, was Bloober Team durch das Teilen von Informationen über einige Gadgets näher erläutert. Es gibt die Javelin, die Schnellfeuergeschosse verwendet, und auch die Hammer, die stattdessen zu schwerem Nahschaden tendiert, der perfekt ist, um Feinde zu erledigen, die verschmelzen wollen. Andernfalls ermutigt Bloober die Spieler, Feinde von den Leichen wegzulocken, um zu verhindern, dass sie überhaupt verschmelzen können.

Was die verschiedenen Arten von Orphans betrifft, so wurden einige geteilt, darunter die Doppelganger, die als die häufigste Bedrohung angesehen wird, auch wenn nicht alle gleich aussehen oder sich gleich verhalten. Einige stürzen sich auf den Spieler und stürmen auf ihn zu, andere sind Schläger, die schwerer zu besiegen und mit großer Wucht zu treffen sind, andere setzen überwiegend Fernkampfangriffe ein. Aber das ist noch nicht alles, denn es gibt auch spezielle Feinde, die nur an bestimmten Orten auftauchen und noch mehr Herausforderungen bieten, die es zu meistern gilt, etwas, über das wir in Zukunft mehr erfahren werden.

Schaut euch unten den neuesten Entwicklerblog an.