Bloober Team: "Wir sind Experten darin, Polen in jedes unserer Spiele zu bringen"

Cronos: The New Dawn ist da und kann ab heute auf PC und Konsolen gespielt werden. Das Spiel wird von Polish Bloober Team entwickelt und das Studio nutzt sein polnisches Erbe und seine Expertise, um eine verwüstete polnische Welt im Spiel zum Leben zu erwecken, die in einem ziemlich furchterregenden Vorort der Stadt Krakau spielt.

Vor diesem Hintergrund haben wir uns kürzlich mit dem Lead Writer und Narrative Lead Grzegorz Like getroffen, wo wir nach der Entscheidung von Bloober gefragt haben, zu seinen Wurzeln zurückzukehren und Polen in diesem beeindruckenden und beängstigenden Videospiel zu präsentieren, und auch, woher das New Dawn -Element des Titels kommt.

"Oh ja, weißt du, es macht Spaß, weil wir irgendwann gemerkt haben, dass wir jetzt eine Art Experten darin sind, Polen in jedes unserer Spiele zu integrieren", erklärt Like. »Na ja, außer Silent Hill, natürlich. Und wissen Sie, wir haben eines unserer Mietshäuser aus Krakau City im Observer nachgebaut. Dann haben wir das gleiche Mietshaus in "The Medium" verwendet und auch das Hotel nachgebaut, in dem das ganze Spiel stattfindet. Aber jetzt mit Cronos haben wir beschlossen, groß rauszukommen. Und wir haben den ganzen Stadtteil von Krakau, der Nowa Huta heißt, neu geschaffen. Aber wir haben das in New Dawn übersetzt.

"Es macht Spaß, weil es für mich sehr persönlich ist, weil ich an diesem Ort lebe. Ich wurde darin geboren. Und als ich meiner Mutter den Trailer zeigte, sagte sie: 'Warum hast du das gemacht? Das war so eine schöne Stadt, du hast sie verwüstet." Aber, weißt du, es ist cool. Und wir haben diese Stadt nicht wegen unserer Egos ausgewählt, sondern weil Nowa Huta mit seiner Hintergrundgeschichte und mit der Geschichte und der Entstehung sehr interessant war. Nach dem Zweiten Weltkrieg standen wir unter sowjetischem Einfluss. Es waren sehr dunkle Zeiten für Polen, aber wir haben uns entschieden, das Spiel in diesen Raum zu verlegen, um diesen Moment zu wählen, weil es für die Nation eine große Herausforderung war. Und wir beschlossen, diesen Test für unsere Charaktere und ihre Beziehungen und all das zu machen. Denn, wissen Sie, wie David Lynch einmal sagte, in der großen Dunkelheit leuchten die kleinen Funken der Schönheit am meisten.

"Deshalb haben wir uns dafür entschieden. Und es fügt sich auch sehr gut ein, wie die alte brutalistische Architektur. Es harmoniert sehr gut, überraschend gut mit dem Kassetten-Futurismus. Man kann die ganze Art von Technologie der Fahrenden und des Kollektivs sehen. Er fügt sich sehr gut in die kommunistische Architektur ein, wie den sowjetischen Sozialrealismus, wie er in der Fachsprache genannt wird."

Schaut euch das vollständige Interview unten an, um mehr über das Spiel zu erfahren, das uns sehr beeindruckt hat, als wir es Anfang des Monats getestet haben.