Bloober Team will noch nicht verraten, was sie als Nächstes machen

Das polnische Studio Bloober Team hat uns noch nicht verraten, was ihr nächstes Spielprojekt nach The Medium sein wird. In einem Interview mit dem Lead Designer Wojciech Piejko erfährt VG24/7 jedoch, dass Observer 2 zumindest eine Option ist. Obwohl das Team noch keine genauen Details verrät, dürfen sich die Fans wohl auf etwas Düsteres einstellen:

"Wir wissen nie [was als nächstes kommt]", beginnt Piejko. "[...] 'Vielleicht Observer 2 oder vielleicht...?' So etwas fragen wir uns eigentlich immer. Deshalb schließen wir [nichts aus], doch im Moment können wir nur sagen, dass es [...] Dunkelheit geben wird."

Letztes Jahr veröffentlichte das Studio ein kryptisches Video, das einige als ersten Hinweis auf Observer 2 angesehen haben. Kurze Zeit später wurde Observer: System Redux angekündigt, eine erweiterte Next-Gen-Version des Titels mit aufwändigerer Präsentation, Gameplay-Aktualisierungen und neuen Story-Inhalten. Möglicherweise wird daran in Zukunft ja angesetzt.