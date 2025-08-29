Bloober Team will das Nintendo-Publikum erschrecken

HQ

Nur wenige sind so gut in Horrorspielen wie das polnische Bloober Team, das uns nach seinem Durchbruch mit Layers of Fear im Jahr 2016 immer wieder mit Titeln wie Blair Witch, The Medium und zuletzt Silent Hill 2 Remake verwöhnt hat.

Bisher haben wir ihre Titel hauptsächlich auf PC, PlayStation und Xbox gespielt – aber das soll sich bald ändern. Jetzt wollen sie das Publikum der Switch 2 erschrecken und behaupten, dass Nintendos Gamecube-Konsole phänomenal für Horrorspiele war. Der CEO von Bloober Team, Piotr Babieno, sagt gegenüber The Game Business:

"Ich versuche, meine persönlichen Träume wahr werden zu lassen. Ich bin ein großer Nintendo-Fan. Ich bin mit Nintendo-Konsolen aufgewachsen. Die wichtigsten Schrecken, wie Eternal Darkness, Resident Evil 0, Resident Evil 4... waren auf dem Nintendo GameCube erhältlich. Es war ein goldenes Zeitalter für Nintendo-Fans. In gewisser Weise würden wir gerne diejenigen sein, die jetzt ein neues Kapitel für Nintendo aufschlagen.

Wir haben einige Pläne. Wir sind noch nicht in der Lage, unsere Vision für die Zukunft zu teilen. Aber auf jeden Fall können Nintendo-Fans einen Blick auf Bloober Team werfen."

Als nächstes wird das Studio Cronos: The New Dawn veröffentlichen, das am 5. September Premiere feiert. Es kommt auch für Switch 2, und hoffentlich können sich auch Switch 2-Spieler auf Titel wie Silent Hill und vielleicht andere Klassiker aus dem umfangreichen Katalog des Entwicklers freuen. Oder warum nicht eine direkte Zusammenarbeit mit Nintendo, etwas, das Babieno nicht ganz abgeneigt zu sein scheint, wie er erklärt:

"Das beste [Beispiel] ist Luigi's Mansion. Was [Nintendo-Game-Director] Kono-san mit diesem Titel gemacht hat, war ziemlich beeindruckend. Und ich glaube, dass es eine große Chance gibt, eine solche Idee in Zukunft zu wiederholen."

