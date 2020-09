Bloober Team versteckt Code für Animal Crossing in Blair-Witch-Trailer

Blair Witch startete Ende Juni auf der Nintendo Switch und bekam damals einen Live-Action-Trailer. Das ist nicht allzu ungewöhnlich, doch in diesem Video hat sich bis heute eine kleine Überraschung versteckt gehalten. Bloober Team hat erst kürzlich enthüllt, was die meisten (oder alle) von uns übersehen zu haben scheinen: Die Entwickler haben tatsächlich einen Design-Code für Animal Crossing: New Horizons in einem einzigen Bild des Trailers versteckt, mit dem man im kunterbunten Abenteuer von Nintendo einen Hoodie im Blair-Witch-Design abgreifen kann. Im besagten Video ist es wirklich sehr schwierig, den Code zu finden, deshalb haben wir einen Screenshot parat, der euch den richtigen Moment aufzeigt. Falls ihr nur den Code wollt: MO-DH4G-J23P-MW4R. Was haltet ihr von solchen Easter-Eggs?

