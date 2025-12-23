Bloober Team verspricht, dass sein exklusives Nintendo-Switch-2-Projekt eine Wendung hat, die kein anderer Horror-Titel je zuvor hatte

HQ

Obwohl Bloober Team heute als Multiplattform-Studio bekannt ist, das exzellente Horror-Erlebnisse bietet, wurde es fast als Studio geboren, das sich der Spieleentwicklung für Nintendo widmete. Obwohl sie inzwischen dank The Medium oder Silent Hill 2 Remake auf anderen Systemen viel Ruhm erlangt haben, haben sie auch etwas ganz Besonderes für die Nintendo Switch 2 in Arbeit. Etwas, das noch keinen offiziellen Namen hat und das wir nur als Project M kennen (nicht zu verwechseln mit dem eingestellten NCSoft-Projekt).

Wir wussten, dass im Studio etwas im Gange war, sagte uns Bloober Team CEO Piotr Babieno selbst vor Monaten selbst, aber jetzt haben wir etwas Konkreteres als Anhaltspunkt. Project M wird ein exklusiver Titel für Nintendos neue Konsole sein und ist von der DNA einiger der bemerkenswertesten Horrorerlebnisse der letzten Jahre durchdrungen. In einem Interview mit Nintendo Insider beschreibt Babieno es selbst folgendermaßen:

"Alles, was ich sagen kann, ist, dass Fans von Resident Evil, Silent Hill, Limbo und Eternal Darkness sich sofort zu Hause fühlen werden. Dennoch bringt Project M eine mutige Wendung, die noch kein Horrorspiel zuvor erforscht hat. Eine Vision, die nur auf Nintendo-Hardware existieren konnte."

Wie ihr vielleicht bemerkt habt, kann ich über ein Projekt dieser Größe nicht frei sprechen, angesichts der NDAs, an die Nintendo seine externen Projekte gewöhnlich bindet, aber hoffentlich erfahren wir bald mehr darüber:

"Du hast keine Ahnung, wie schwer es mir fällt, nicht zu verraten, was Projekt M wirklich ist, aber im Moment ist es noch zu früh, um darüber zu sprechen. Wir sind zuversichtlich, dass wir bald die ersten Details teilen können."

Wie denken Sie, wird das Projekt M des Bloober Teams aussehen? Was wird das Horrorerlebnis auf Nintendo-Hardware so einzigartig machen?