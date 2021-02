Bloober Team sucht Entwickler für "neues, großes Projekt"

You're watching Werben

Bloober Team begann 2021 mit der Veröffentlichung des Horrorspiels The Medium, was sich für sie als erschreckender Erfolg herausstellen sollte. Trotzdem scheint es derzeit nicht so, als würden die Entwickler ihre Meinung zum Thema Zusatzinhalte für The Medium ändern, wie kürzlich auf einer Fragerunde verdeutlicht wurde. Dort hieß es, das Game sei abgeschlossen und obwohl sich alle darüber freuen, dass dieses Universum so gut aufgenommen wurde, hat das Team offenbar bereits etwas anderes in Angriff genommen.

Bloober Teams Design Director Artur Łączkowski teilte auf Twitter mit, dass das Studio nach neuen Entwicklern für ein "neues, großes Projekt" suche. Auf der Webseite des Studios werden verschiedene Positionen ausgeschrieben, darunter auch ein "Combat Programmer". In früheren Spielen der Polen waren direkte Auseinandersetzungen mit feindlichen Wesen ab und zu durchaus enthalten, doch dieser Bereich war nie allzu umfangreich. Meistens sind wir nicht in der Lage gewesen, uns gegen die überirdischen Schrecken zur Wehr zu setzen. Womöglich sieht das bei ihrem nächsten Spiel anders aus.