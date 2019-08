Bloober Team spaziert mit euch durch den Wald von Blair Witch

Lionsgate Games und Entwickler Bloober Team (Layers of Fear, Observer) haben ein neues Video für ihr bevorstehendes Horrorspiel Blair Witch veröffentlicht. Keine Bange, das Video lädt euch lediglich zu einem gemütlichen Waldspaziergang ein, was kann da schon schiefgehen... Das psychologische Horrorspiel basiert auf dem gleichnamigen Film und spielt 1996. Aus der Synopsis geht hervor, dass ein Junge in den Black Hills Forest verschwunden ist, ganz in der Nähe von Burkittsville, Maryland. Wir helfen dem ehemaligen Polizisten Ellis bei der Suche, allerdings gestaltet sich diese Aufgabe an diesem verfluchten Ort nicht so leicht, wie ursprünglich angenommen. Blair Witch erscheint am 30. August auf PC und Xbox One.

