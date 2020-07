Bloober Team präsentiert patentiertes Splitscreen-System von The Medium

The Medium ist das größte Projekt, das Bloober Team bisher erstellt hat. Mit einem Budget von knapp 7 Millionen Euro entwickeln die Macher von Layers of Fear und Observer ein Third-Person-Horrorspiel, das Splitscreen im Einzelspieler bietet. Das "patentierte Dual-Reality-Gameplay", das für die Hardware so anstrengend zu berechnen ist, dass es auf der Xbox One schlicht und ergreifend nicht möglich wäre, wurde im Microsoft-Store nun genauer vorgestellt.

Im Spiel wird jede Seite des Bildschirms eine andere Welt reflektieren - die reale, physische Welt auf der einen und die Dimension der Geisterwelt auf der anderen Seite. Nur die Hauptfigur, ein Medium, kann von einem Ort zum anderen wechseln, um Rätsel zu lösen, Geheimnisse aufzudecken und sich Feinden zu stellen. Die Spieler kontrollieren den Charakter an einem dieser Orte oder an beiden gleichzeitig. Das Design der Geisterwelt wurde von der Kunst des dystopischen, surrealistischen Malers Zdzisław Beksiński inspiriert.

Bloober Team gab schon bei der Enthüllung des Spiels bekannt, dass Akira Yamaoka Songs für The Medium komponiert. Er wird für den Soundtrack nur eine Seite der Gesamterfahrung vertonen, während der Musiker Arkadiusz Reikowski den Rest unabhängig von ihm komponiert. Das klingt nach einem verrückten Unterfangen und wir hoffen sehr, dass es so gut funktioniert, wie sich das die Entwickler vorstellen. In Zusammenarbeit mit dem Dual-Reality-System soll dieser Ansatz dafür sorgen, dass uns unsere Nackenhaare zu Berge stehen, sobald The Medium erscheint. Der Titel befindet sich aktuell in der Entwicklung für Xbox Series X und PC und er wird später in diesem Jahr herauskommen.