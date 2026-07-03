Bloober Team präsentiert einen ersten Blick auf das Gameplay für Cronos: The New Dawn s Lazarus DLC

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Es gibt einige vielversprechende Horrorprojekte, die später in diesem Jahr auf PC und Konsolen erscheinen, nicht zuletzt Halloween: The Game und Silent Hill: Townfall. Ein weiteres Beispiel ist Cronos: Lazarus, ein vollwertiges DLC für Cronos: The New Dawn und das die Spieler in die Lage des Wächters (alias Pathfinder) versetzt, um in die Fußstapfen der Jugend des Charakters zu treten und zu sehen, wie er zu dem Feind wurde, als den wir ihn letztlich kannten, bevor der Abspann im Hauptspiel lief.

Obwohl der Entwickler Bloober Team noch kein festes Veröffentlichungsdatum für diese Erweiterung bekannt gegeben hat, scheint das Team dem näher zu kommen, da nun ein Entwicklertagebuch veröffentlicht wurde, das den ersten Einblick in das Gameplay des DLC zeigt.

Besonders betont es die neuen Spielmechaniken und Fähigkeiten, die der Wächter besitzt, darunter die Teleportations- und Täuschungsmanöver, die "den Spielansatz aus dem Originalspiel verändern" werden. Das kommt dann zusätzlich zur Einführung der Gladius-Waffe, die hilfreich ist, um mit den Feinden im Weg des Wächters umzugehen, darunter zurückkehrende Bedrohungen aus dem Hauptspiel, aber auch einen neuen Gesandten, der vom Kollektiv geschickt wird, der sich wie ein Stalker verhält und den Wächter während der Ereignisse von Lazarus jagt.

All das sieht man in Aktion im neuesten Blick auf Cronos: Lazarus unten, wobei die DLCs diesen Herbst für PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch 2 erscheinen werden. Außerdem hat das Spiel bei den jüngsten Cronos: The New Dawn Ereignissen seine Produktionskosten wieder eingeholt und erzielt nun ausschließlich Einnahmen für das Bloober Team.