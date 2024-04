Bloober Team plant, sein Spiel auf der Grundlage einer Skybound-IP im nächsten Jahr auf den Markt zu bringen

HQ

Bloober Team hat gerade eine ganze Reihe von Projekten in Arbeit. Während das, mit dem Sie derzeit zweifellos am besten vertraut sind, wahrscheinlich das Remake von Silent Hill 2 ist, hat das polnische Team weitere Projekte in der Pipeline, um diesem Survival-Horror-Spiel zu folgen.

Dies wurde im letzten Finanzbericht des Studios bestätigt (übersetzt von X-Benutzer @pl_evil), in dem erwähnt wurde, dass ein solches Projekt als Project R bekannt ist, ein Spiel, das auf einer IP basiert, die Skybound Entertainment gehört, die wiederum dem Invincible und The Walking Dead -Schöpfer Robert Kirkman gehört. Vielleicht hast du diese Ankündigung vorher verpasst, aber es wurde tatsächlich bestätigt, dass das Spiel Ende 2023 existiert. Es ist unklar, was genau Project R ist, aber der Bericht besagt, dass es irgendwann im Jahr 2025 auf den Markt kommen wird.

Ansonsten wurde erwähnt, dass ein zweites Projekt in Arbeit ist. Dies ist als Project C bekannt und wird in Zusammenarbeit mit Take-Two Interactive 's Private Division entwickelt, und wir kennen dieses Spiel eigentlich schon eine ganze Weile, da es Ende 2022 erwähnt wurde. Die Details zu diesem Spiel sind viel spärlicher, aber es wird darauf hingewiesen, dass Bloober Team "sehr zufrieden" und "derzeit weit fortgeschritten" im Entwicklungsprozess ist. Project C wird in diesem Jahr ordnungsgemäß angekündigt, also können wir vielleicht ein Sommer-Event für diese Enthüllung ins Auge fassen.