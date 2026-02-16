Bloober Team lüftet die mysteriöse Enthüllung: Layers of Fear 3 angekündigt

Bloober Team ist als einer der führenden Horror-Entwickler in der Welt der Videospiele bekannt geworden, in jüngerer Vergangenheit für Titel wie das Silent Hill 2 Remake, Cronos: The New Dawn und The Medium. Doch bevor diese Projekte realisiert wurden, war Bloober für die Reihe Layers of the Fear bekannt, zu der das polnische Team nach einem Jahrzehnt Abwesenheit endlich zurückkehren wird.

Der mysteriöse Enthüllungscountdown, den Bloober zum Jahreswechsel begann, ist zu Ende gegangen und bestätigt, dass der Entwickler an Layers of Fear 3 arbeitet. Das psychologische Horror-Franchise wird mit einem neuen großen Teil erweitert, der von einer Reihe von Multimedia-Projekten unterstützt wird, die die Serie weiterentwickeln und weiterentwickeln – in Form von Büchern und Musik.

Die Informationen zu Layers of Fear 3 sind derzeit recht begrenzt, da Bloober nur einen cineastischen Trailer geteilt hat, den Sie unten sehen können, sowie einige zusätzliche Details, die versprechen, dass ein "Albtraum naht, stärker und verdrehter als je zuvor!" Bloober erwähnt außerdem, dass der Trailer voller Geheimnisse ist, die von aufmerksamen Fans entschlüsselt werden müssen.

Darüber hinaus hat CEO Piotr Babieno eine kurze Erklärung abgegeben: "Layers of Fear ist eine Franchise, die direkt aus unseren Herzen kommt und eine geliebte Bloobers-Team-Geschichte ist. Das, das wir seit einem Jahrzehnt erzählen, war das Projekt, das die Identität unseres Studios prägte und uns auf den Weg brachte, unvergessliche psychologische Horrorerlebnisse zu schaffen. Zehn Jahre sind vergangen, aber wir sind noch lange davon entfernt, das letzte Wort zu sagen – jetzt enthüllen wir etwas Neues in der Reihe. Wir hoffen, dass es einen Samen der Begeisterung für die Fans dieses Titels pflanzen wird."

Wenn wir uns die Multimedia-Erweiterung anschauen, werden wir dies erstmals Ende 2026 sehen, wenn die Autorin Marta Bijan einen Horrorroman veröffentlicht, der in der weiteren Welt spielt. Und was die Startpläne für Layers of Fear 3 betrifft, wurde bisher nichts mitgeteilt.