Bloober Team gehört dem chinesischen Technologiegiganten Tencent Games zu einem Fünftel

Bloober Team hat in den letzten Jahren gute Horrorspiele produziert und damit stetig an Bedeutung gewonnen. Nach Layers of Fear war beinahe jedes neue Spiel erfolgreicher als das Vorherige und momentan wird sogar diskutiert, ob Konami die polnischen Entwicklern nicht vielleicht sogar an ihrer heiligen Silent-Hill-Lizenz arbeiten lässt. Das macht dieses Unternehmen in den Augen externer Firmen attraktiv, weshalb die chinesische Organisation Tencent wieder einmal das Portemonnaie geöffnet hat, um sich bei Bloober Team einzukaufen.

Vergangene Woche hat Tencents Tochtergesellschaft Serene Century Limited etwa 20 Millionen US-Dollar investiert, um zum größten Aktionär von Bloober Team zu werden. Ihnen gehören nun etwa 22 Prozent der Firma, was auf die tägliche Arbeit keine unmittelbaren Auswirkungen zu haben scheint. Bloober Team selbst haben vor ein paar Monaten noch bestritten, dass sie sich von Branchengiganten aufkaufen lassen wollen.