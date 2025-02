Bloober Team entwickelt ein neues Spiel, das auf einer Konami-IP basiert

HQ

In Anbetracht des kritischen und kommerziellen Erfolgs, der Silent Hill 2 Remake war, haben wir darauf gewartet, zu erfahren, wie Konami und Entwickler Bloober Team ihre offensichtlich fruchtbare Partnerschaft fortsetzen werden. Wir haben jetzt eine sehr gute Vorstellung davon, was das sein wird.

Bloober Team hat bekannt gegeben, dass es seine Zusammenarbeit mit Konami verlängert hat, ein Deal, bei dem das Team an einem "neuen Spiel basierend auf Konamis IP" arbeiten wird. Das ist eigentlich alles, was wir im Moment wirklich darüber wissen, was dieses Spiel sein wird, was bedeutet, dass es keine Informationen darüber gibt, ob Bloober Team zur Silent Hill -Franchise zurückkehren oder woanders hingehen wird. Der vollständige Wortlaut fügt einfach hinzu:

"Obwohl die Details des Projekts ein Rätsel bleiben, ist es bestätigt, dass das Spiel auf Konamis geistigem Eigentum basieren wird. Konami wird sowohl als Publisher als auch als Rechteinhaber des Spiels weitermachen."

Andernfalls, als er über diese Partnerschaftsverlängerung sprach, erklärte der CEO von Bloober Team, Piotr Banieno, Folgendes:

"Unsere Zusammenarbeit mit Konami war unglaublich fruchtbar und der Erfolg von Silent Hill 2 spricht für sich. Durch den Austausch von Wissen und Erfahrung ist es uns gelungen, gemeinsam eine qualitativ hochwertige Produktion zu schaffen. Natürlich können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu viele Details verraten, aber wir sind zuversichtlich, dass die Fans von unserer Zusammenarbeit genauso begeistert sein werden wie wir. Wir können es kaum erwarten, etwas wirklich Besonderes mit den Spielern zu teilen, wenn die Zeit reif ist."

Was erhoffen Sie sich von dieser Erweiterung der Zusammenarbeit?