Bloober Team enthüllt übernatürliches Horrorspiel The Medium

Bloober Team, der Entwickler der Horrorspiele Layers of Fear, Observer und zuletzt Blair Witch, enthüllte uns heute ihr nächstes Projekt. Das Spiel mit dem Titel The Medium lässt die Spieler in die Fußstapfen von Marianne treten, einem Medium, das die Fähigkeit besitzt, zwischen der realen Welt und der Welt der Geister zu wechseln. Dieses Talent wird im Spiel genutzt, um einige ziemlich gruselige Dinge zu erledigen. Wenn man bedenkt wie gut der Entwickler halluzinative Landschaften in Layers of Fear dargestellt hat, sind wir uns sicher, dass The Medium diese potenziell spektakuläre Kulisse effektiv nutzen wird.

Der legendäre Komponist Akira Yamaoka, der vor allem für seine (viele) Arbeit an der klassischen Horrorserie Silent Hill bekannt ist, arbeitet mit Bloober Team für das psychologische Horrorprojekt zusammen. The Medium wird voraussichtlich Ende des Jahres auf PC und Xbox Series X veröffentlicht werden.