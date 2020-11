Bloober Team darf The Medium nicht in Australien veröffentlichen

Aufgrund der Verzögerung von Halo Infinite gibt es in diesem Jahr nicht mehr viele exklusive Spiele für die Xbox Series. Wir haben hohe Erwartungen an Bloober Teams Horrorspiel The Medium, denn das verspricht Next-Gen-Horror konsolenexklusiv für Microsofts kommende Plattformen. Der Titel wird bei uns am 10. Dezember veröffentlicht, allerdings wird der Titel nicht überall erscheinen.

Die Menschen aus Australien müssen leider auf das Spiel verzichten, denn das Australian Classification Board hat die Alterseinstufung abgelehnt. Das bedeutet, dass The Medium in Australien nicht veröffentlicht werden darf, falls die beanstandeten Punkte vom Entwickler nicht korrigiert werden. Wir wissen nicht, ob diese Entscheidung auf einen gravierenden Fehler in der Anwendung oder auf den Inhalt des Spiels zurückzuführen ist, aber es wird hoffentlich gelöst, bevor es Zeit für die Veröffentlichung ist.

Quelle: Kotaku Australia.