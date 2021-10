Bloober Team bestätigt neues Layers of Fear, zeigt schreckliche Pracht der Unreal Engine 5

Bloober Team möchte eine neue Facette des psychologischen Horrors erkunden und deshalb kündigten sie diese Woche einen weiteren Layers-of-Fear-Ableger an. Dieses noch namenslose Spiel soll in der Unreal Engine 5 entwickelt werden und es scheint dem Thema der bildenden Künste treu bleiben, das die Serie seit jeher begleitet. Genau wie im Original werden wir einem Maler folgen, der verzweifelt nach Perfektion strebt. Weil es abgesehen vom erwarteten Erscheinungsdatum - 2022 - noch überhaupt keine Infos zu diesem Projekt gibt, fragen wir uns, ob wir hier nicht vielleicht sogar von einem Remake oder einem Reboot sprechen.

Der Geschäftsführer Piotr Babiebo sprach in der Pressemitteilung aber immerhin davon, dass das Studio "noch zwei weitere Projekte in Arbeit hat". Eines davon befinde sich "in der Produktion und eines in der Vorproduktion". Zu diesen Themen gibt es aber ebenfalls keine Infos.