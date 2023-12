Bloober Team arbeitet mit Skybound Entertainment an einem neuen Spiel

HQ

Der erfahrene Horrorentwickler Bloober Team hat sich mit Robert Kirkmans Skybound Entertainment zusammengetan, um an einem neuen Spiel zu arbeiten, das 2025 erscheinen soll. In einer Pressemitteilung, die Comic Book vorliegt, gab Piotr Babieno, CEO von Bloober Team, einen Einblick in das Projekt, das derzeit als R:

bezeichnet wird

"Dieses Projekt ist ein weiterer Schritt in unserer Second-Party-Strategie, bei der wir mit externen Partnern zusammenarbeiten, um unser Horror-Know-how zur Verfügung zu stellen. Dies sind Titel, die uns nicht nur finanziellen Gewinn bescheren sollen, sondern auch die nächsten Schritte sind, um unsere Strategie bis Ende 2027 zu erreichen. Wir kennen unsere Freunde von Skybound schon lange und ich bin mir sicher, dass es eine erfolgreiche Zusammenarbeit wird."

Obwohl die Details zum Spiel begrenzt sind, ist die offensichtliche Annahme, dass es auf dem The Walking Dead -Franchise basiert. Wir haben im Laufe der Jahre viele Videospiele gesehen, die auf dem Franchise basieren, wobei die bemerkenswertesten Beispiele die episodische Serie von Telltale Games sind. Im Jahr 2023 wurde das katastrophale The Walking Dead: Destinies veröffentlicht, das Spiel wäre also eine Chance, die Serie in der Welt der Videospiele zu retten.