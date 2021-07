Bloober Team arbeitet derzeit an zwei geheimen Projekten

Anfang des Monats haben Konami und Bloober Team eine Partnerschaft angekündigt, was Gerüchte um ein neues Silent-Hill-Spiel befeuerte, die das Studio bereits seit einiger Zeit umgeben. Das polnische Unternehmen ist für Horrorspiele, wie The Medium, Observer, Blair Witch und nicht zuletzt Layers of Fear verantwortlich, die trotz individueller Schwächen viel Aufmerksamkeit erhalten haben. Woran die Entwickler derzeit arbeiten, ist nicht ganz bekannt.

Letzte Woche sind Informationen über finanzielle Zuschüsse der Europäischen Union aufgetaucht, in denen von drei Projekten die Rede ist. Aus diesen Informationen gehen Details zu Arbeitstiteln hervor, die jeweils mit 150.000 Euro gefördert wurden. Hinter H20 verbirgt sich Layers of Fear 2, das schon 2019 erschien. Das First-Person-Spiel Black inszeniert Survival-Horror mit Nahkampf-Action und Außerirdischen in einem chaotischen Mittelalter-Universum. Deutlich bodenständiger ist das Konzept von Dum Spiro, einem Abenteuer in einem Ghetto für polnische Juden zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Bloober Team wollte anscheinend den realen Schauplatz Litzmannstadt im Zeitraum 1941 bis 1944 einfangen und dabei die Geschichte eines jungen Mannes erzählen, der alles tut, um seine kleine Schwester zu retten.

Im Gespräch mit IGN erklärt der Unternehmenssprecher Tomasz Gawlikowski von Bloober Team jedoch, dass diese "neuen" Informationen längt veraltet seien. Dum Spiro befinde sich nicht länger in Entwicklung und hinter dem Codenamen Black verberge sich mittlerweile ein ganz anderes Spiel. Neben diesem internen Titel arbeite das polnische Studio derzeit an einem weiteren Projekt, das vom Umfang her angeblich auf Augenhöhe mit The Medium stehe. Die aktuellen Gerüchte rund um Konami und Silent Hill bringt Gawlikowski mit diesen Spielen nicht in Verbindung.