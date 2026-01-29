Bloober Team aktualisiert mysteriöse Teaser-Seite mit neuem Text

HQ

Der Entwickler Bloober Team hatte den Wind im Rücken, und das seit einigen Jahren dank Silent Hill 2 Remake und Cronos: The New Dawn. Ihr nächstes Projekt wird bereits angeteasert und soll Berichten zufolge am 15. Februar vorgestellt werden, aber nun haben sie die Teaser-Seite des Projekts aktualisiert.

Die Teaser-Seite heißt immer noch "RemosdNeulSerorehsoOvamCeyerd.com", aber sie haben eine kurze Beschreibung hinzugefügt, die wie folgt lautet:

"Manche Dinge verlassen nie die Wände. Sie lernen nur zu warten."

Außerdem gibt es einen kleinen Play-Button, der eine Lesung des Gedichts "The Sick Rose" von William Blake abspielt, der wie folgt lautet:

"Du bist krank. Unsichtbare Fliegen in der Nacht. Heulender Sturm hat dein Bett purpurroter Freude entdeckt. Dunkles Geheimnis zerstöre dein Leben."

Letztes Jahr haben sie den Namen "Onyx: The Dark Grip" registriert, aber Fans glauben auch, dass das ein wenig nach Layers of Fear klingt.

