Bloober Team aktualisiert mysteriöse Teaser-Seite mit neuem Text
Es gibt auch eine Audiodatei mit einem Gedicht von William Blake.
Der Entwickler Bloober Team hatte den Wind im Rücken, und das seit einigen Jahren dank Silent Hill 2 Remake und Cronos: The New Dawn. Ihr nächstes Projekt wird bereits angeteasert und soll Berichten zufolge am 15. Februar vorgestellt werden, aber nun haben sie die Teaser-Seite des Projekts aktualisiert.
Die Teaser-Seite heißt immer noch "RemosdNeulSerorehsoOvamCeyerd.com", aber sie haben eine kurze Beschreibung hinzugefügt, die wie folgt lautet:
"Manche Dinge verlassen nie die Wände. Sie lernen nur zu warten."
Außerdem gibt es einen kleinen Play-Button, der eine Lesung des Gedichts "The Sick Rose" von William Blake abspielt, der wie folgt lautet:
"Du bist krank. Unsichtbare Fliegen in der Nacht. Heulender Sturm hat dein Bett purpurroter Freude entdeckt. Dunkles Geheimnis zerstöre dein Leben."
Letztes Jahr haben sie den Namen "Onyx: The Dark Grip" registriert, aber Fans glauben auch, dass das ein wenig nach Layers of Fear klingt.
Was denkst du?