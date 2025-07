Blockbuster Ne Zha 2 kommt in den Westen: A24 schließt US-Vertriebsvertrag mit CMC Pictures ab

HQ

Das Jahr 2025 war nicht so menschenleer von Kassenerfolgen wie das Vorjahr, aber kurioserweise gibt es inmitten so vieler Nachrichten über Jurassic Park: The Reborn, A Minecraft Movie oder Sinners einen Blockbuster, der es nicht in die Charts schafft, und das liegt daran, dass es sich um einen Film handelt, der bisher nur einen begrenzten internationalen Vertrieb hatte. Aber das wird sich bald ändern.

Die Rede ist natürlich von Ne Zha 2. Der umsatzstärkste Animationsfilm der Geschichte mit bisher über 2,2 Milliarden US-Dollar, der nur in einer Handvoll Kinos außerhalb Chinas veröffentlicht wurde. Das soll sich nun ändern, denn The Hollywood Reporter berichtet, dass die Produktionsfirma A24 einen Deal mit CMC Pictures abgeschlossen hat, um Ne Zha 2 in den US-Kinos zu veröffentlichen. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass der Film in Nordamerika neue Rekorde brechen wird, besteht kein Zweifel daran, dass das Interesse, diesen Giganten außerhalb seiner heimischen Umgebung zu sehen, einige Zuschauer anziehen wird.

Darüber hinaus sieht es so aus, als ob die Produktionsfirma bei der Auswahl der englischen Synchronsprecher des Films sehr taktvoll vorgehen wird. Es wurde bestätigt, dass Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh eine der Hauptsynchronsprecherinnen des Films sein wird.

Ne Zha 2 ist eine direkte Fortsetzung von Ne Zha (2019), einem chinesischen Folklore-Volksmärchen, das einer rebellischen jungen Halbgöttin namens Ne Zha folgt, die darum kämpft, sich von den Ketten ihres Schicksals als Zerstörerin der Menschheit zu befreien.

Was denkst du? Könnte Ne Zha 2 seinen Erfolg in den USA bestätigen?