Unter dem Gewicht wachsender Verluste und schwindender Optimismus kündigte die SADC am Donnerstag an, sie werde ihre Truppen aus der Demokratischen Republik Kongo abziehen und markierte damit einen Wendepunkt in den unruhigen Friedensbemühungen zur Stabilisierung einer Region, die von jahrzehntelangen Rebellionen verwüstet wurde.

Nach 16 Monaten harter Straßenschlachten, Hinterhalte im dichten Dschungel und geringen Fortschritten auf dem Weg zu einem dauerhaften Frieden einigten sich die Führer des Blocks darauf, ihre Militärmission zu beenden und die Truppen schrittweise nach Hause zu bringen.

Die Mission, die Ende 2023 gestartet wurde, um die unterlegene kongolesische Armee gegen die M23-Rebellen zu stärken, hinterlässt nun eine noch immer schwelende Landschaft: Diese Woche kam es in Nord-Kivu zu neuen Zusammenstößen, wo erschöpfte Soldaten und Rebellen das Feuer über von Zivilisten geleerte Dörfer liefern.

Der Rückzug der SADC, der von Rückschlägen – darunter schwere Verluste in diesem Jahr – heimgesucht wird, spiegelt eine düstere Realität wider: Selbst regionale Schwergewichte wie Südafrika und Tansania, die Truppen stellten, konnten die verstrickten Konflikte im Kongo nicht entwirren.

Analysten warnen, dass der Abzug die Milizen ermutigen könnte, während Hilfsorganisationen um Millionen von Vertriebenen fürchten. Für die erschöpften kongolesischen Beamten ist die Herausforderung groß: Die Sicherheitslücke schnell zu schließen.

Doch während müde Soldaten ihre Koffer packen, flüstern Familien, die von der Gewalt auseinandergerissen wurden, die gleiche Frage: Wie geht es weiter? Nun, im Moment bleibt abzuwarten, ob dieser Abzug der erschöpften Zivilbevölkerung im Kongo einen Hauch von Hoffnung geben wird.

