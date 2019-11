Blizzcon 2019: Erbe der Drachen ist Hearthstones neueste Erweiterung

Hearthstone feiert 2019 das Jahr des Drachen, daher widmet sich die neueste Erweiterung den mystischen Echsen. Erbe der Drachen trifft am 10. Dezember ein und bietet 135 neue Karten mit vielen neutralen Kreaturen, die für alle Klassen erlaubt sind. Einige Klassen dürfen sich mit dieser Erweiterung in eine bestimmte Version von Warcrafts mächtigstem Drachen Galakrond verwandeln, der, wie andere Transformationen in der Vergangenheit, Rüstung, einen fantastischen Soforteffekt und neue Heldenkräfte bietet.

Mit Galakrond ist die neue Mechanik Ermächtigen verbunden, die in Zaubersprüchen und Untergebenen präsent ist. Wenn ihr eine Karte mit diesem Effekt ins Spiel bringt, verbessern sie die Fähigkeiten eures Galakrond-Helden, ihr habt also einen Sofortvorteil.

Ebenfalls angekündigt ist ein neuer Spielmodus namens Battlegrounds, in dem sich acht Spieler gegenüberstehen. Die Decks werden im Matchverlauf gebildet, da alle Spieler Chancengleichheit haben sollen. Es wird also auf die richtige Strategie ankommen, die im Match angepasst werden muss. Weitere Informationen zur Erweiterung und einige der bereits aufgedeckten Karten bekommt ihr, wenn ihr euch zu Blizzard durchklickt.

