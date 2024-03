Blizzards neue Nutzungsvereinbarung: Ihr besitzt eure Spiele nicht mehr

HQ

Die zunehmend digitale Zukunft ist nicht unbedingt etwas, das jeden begeistert. Der unmittelbare und einfache Zugang zu Medien und Spielen ist sicherlich eine verlockende Aussicht, aber nicht etwas in der Hand zu haben, das als Quittung für das ausgegebene Geld dient, passt vielen von uns nicht.

Angesichts dessen, was jetzt bei Blizzard passiert ist, werden wahrscheinlich mehr Menschen von der Bedeutung physischer Medien überzeugt sein. Denn in einer erzwungenen Neuaktualisierung ihrer Nutzungsvereinbarung wird im Klartext verkündet, dass Sie Ihre digitalen Spiele nicht mehr unter Blizzard besitzen. Der genaue neue Text lautet:

Ihre Nutzung der Plattform wird an Sie lizenziert und nicht verkauft, und Sie erkennen hiermit an, dass kein Titel oder Eigentum in Bezug auf die Plattform oder die Spiele übertragen oder abgetreten wird und diese Vereinbarung nicht als Verkauf von Rechten ausgelegt werden sollte.

Ganz zu schweigen davon, dass Blizzard Ihnen jederzeit die Lizenz zum Spielen dieser Spiele entziehen kann. Entweder, wenn sie das Gefühl haben, dass du ihre Regeln brichst, oder eine andere, in ihren Augen willkürliche Vernunft.

Schauen Sie sich hier die neue Nutzungsvereinbarung an und lassen Sie sich überraschen.