Blizzards Hearthstone Spotlight bietet "Ankündigungen, die Sie nicht verpassen sollten".

Kürzlich startete Blizzard seine Feierlichkeiten 2026 mit einer großen World of Warcraft Spotlight-Showcase, bei der alles über die Pläne des kalifornischen Entwicklers für die MMOs im Kalenderjahr gesprochen wurde. Doch das war nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird, denn Blizzard plante auch, ähnliche Spotlight-Showcases für seine anderen Blockbuster-Serien zu veranstalten.

Overwatch steht als Nächstes an, mit seinem eigenen Spotlight am 4. Februar, gefolgt von einem Hearthstone Spotlight am 9. Februar und schließlich einem Diablo Spotlight am 11. Februar.

Was Hearthstone betrifft, hat Blizzard nun ein wenig darüber geteilt, was einen erwartet, und erklärt: "Wir starten mit einigen Ankündigungen, die ihr auf unseren YouTube- und Twitch-Kanälen (Playhearthstone)« nicht verpassen solltet!"

Die Zeit für das Spotlight ist 17:30 GMT/18:30 MEZ am 9. Februar, und wenn du ein häufiger Spieler des Kartenspiels bist, möchtest du nicht verpassen, was kommt.