Blizzards Erzählkommentare zum lange gemunkelten Zenyatta-Animationskurzfilm

Im Oktober 2025 hatten wir die Gelegenheit, mit Feodor Chin zu sprechen, dem Synchronsprecher, der zuletzt für seine Rolle als Ghost of Yoteis Hauptantagonist Lord Saito bekannt ist. Natürlich mussten wir beim Zusammensetzen mit Chin nach seiner Zeit bei Overwatch und der Stimme der beliebten Figur Zenyatta fragen, wobei das Gesprächsthema auf den lang gerüchteten animierten Kurzfilm über die Figur wechselte.

Damals äußerte Chin, dass es "soweit ich weiß" gemacht sei, und dennoch haben wir es nicht gesehen. Im Rahmen unserer kürzlichen Reise nach Irvine, Kalifornien, um Blizzard zu besuchen, haben wir die Gelegenheit genutzt, die leitende Narrative-Designerin Miranda Moyer nach dem Stand des animierten Kurzfilms zu fragen und ob er 2026 erscheinen wird.

In dieser Hinsicht sagte Moyer: "Ich weiß nicht, wie viel wir dazu sprechen dürfen. Ich glaube, ich würde sagen, ich liebe Zenyatta von ganzem Herzen und suche immer nach Möglichkeiten, meinen Typen zu hypen. Also haltet die Augen offen, aber ich will es nicht festlegen."

Vielleicht ist Zenyatta also nicht so wichtig für die Geschichte, die im Jahr der Herrschaft von Talon erzählt wird, aber hoffentlich bedeutet das nicht, dass der achtsame Mönch zu lange an den Rand gedrängt wird.

