Blizzard-Kopf macht die Hoffnungen auf eine WoW-Erweiterung mit Piratenmotiven zunichte

HQ

World of Warcraft hat in seinen Erweiterungen alles abgedeckt, von mehreren Zeitlinien über Drachen bis hin zu untoten Armeen, aber nach Dragonflight haben die Fans gedacht, dass das MMO für eine neue Erweiterung auf die hohe See tauchen würde.

Es gab ein paar Hinweise im Spiel, dass Piraterie unser nächstes Thema sein wird, aber trotz der Spekulationen der Fans hat sich Blizzard-Chef Mike Ybarra eingeschaltet, um diese Gerüchte zu zerstreuen. In einem neuen Tweet erklärte er lediglich: "Keine Piraten".

Das hat die Fans nicht gerade davon abgehalten, zu theoretisieren, da sie erst dann den Glauben verlieren werden, wenn sie sehen, dass die nächste Erweiterung keine Piraten enthält.

Was denkst du? Sollte WoW auf hohe See gehen?