Blizzard zeigt uns einen Fähigkeitsbaum aus Diablo IV

Blizzard hat Diablo IV sehr früh angekündigt, deshalb haben wir in diesem Jahr mit Ausnahme von einigen Blog-Beiträgen fast nichts vom Dungeon Crawler gesehen. Das Team gewährt uns auf diesem Wege regelmäßig Einblicke in die aktuellen Fortschritte, während verschiedene Überlegungen zum Design und der allgemeine Entwicklungsprozess veranschaulicht werden. In der neuesten Ausgabe dieses Formats bekommen wir einen visualisierten Fähigkeitsbaum zu sehen.

Alpha-Tester von Diablo IV hätten laut dem Studio zuletzt stark kritisiert, dass die Stärke der Spielfiguren zu sehr von der von ihnen verwendeten Ausrüstung bestimmt wurde und nicht auf eine immanente Macht des jeweiligen Charakters zurückgehe. Deshalb hat Blizzard ein neues Skill-System entworfen, das wie ein echter Baum aussieht (und der Idee hinter dem Term nachempfunden wurde). Das Bild am Ende dieser Nachricht zeigt euch die einzigartigen Mechaniken für die Klasse der Zauberer. Neben aktiven Fähigkeiten gibt es Platz für Verzauberungsslot, die unsere Angriffe mit passiven Boni bereichern und dadurch variieren.