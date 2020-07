Blizzard verzichtet auf Service-Gebühr beim Wechseln des Geschlechts in World of Warcraft: Shadowlands

In unserer Zeit ist das Thema Geschlecht und Identitäten nicht mehr so eindimensional, wie noch vor einigen Jahren. Die Gender-Diskussion erreicht nicht nur uns Spielerinnen und Spieler, sondern auch die Videospielindustrie. Ubisoft hat ganz frisch erklärt, dass wir im kommenden Assassin's Creed Valhalla jederzeit zwischen der männlichen und der weiblichen Spielfigur wechseln können, wohingegen ältere Spiele meist eine permanente Wahl bei der Charaktererstellung vorschreiben oder gar keine Option anbieten.

In World of Warcraft ist es immerhin möglich, einen Geschlechtswechsel durchzuführen, allerdings ist das bislang mit Kosten verbunden gewesen. Die Spieler mussten im Blizzard Store die jeweilige Option für 15 Euro kaufen, doch mit der kommenden Erweiterung World of Warcraft: Shadowlands will Blizzard darauf verzichten. Der Lead Producer John Hight enthüllte Eurogamer gegenüber, dass Spieler in Shadowlands das Geschlecht ihres Charakters in der einem Friseurläden kostenlos anpassen können. Das Team habe darüber nachgedacht und sich schlussendlich dazu entschieden, dass es "nicht das richtige Signal" an die Community ist, eine Gebühr für einen Geschlechtswechsel vorzuschreiben:

"Vor langer Zeit hatten wir die Möglichkeit für Spieler - es war eigentlich ein kostenpflichtiger Dienst - ihren Charakter anzupassen. Ein Großteil [dieser Optionen] befindet sich jetzt im Friseurladen im Spiel", erklärte Hight Eurogamer. "Und als wir die Dinge in Shadowlands zusammenfassten, stellten wir fest: 'Meine Güte, die einzige Möglichkeit, das Geschlecht in World of Warcraft zu ändern, besteht darin, diesen kostenpflichtigen Service in Anspruch zu nehmen.' Da hatten wir das Gefühl, dass das nicht das richtige Signal ist."