Blizzard verspricht "bahnbrechende PvP"-Änderungen an Overwatch 2

Blizzard hat eine Weile lang getestet, wie es die Spielformel von Overwatch 2 verbessern und ändern kann, wobei der neueste Vorstoß an dieser Front von seinem Anfang mit der Einführung von Overwatch Classic inspiriert wurde. Allerdings hat Blizzard offensichtlich großartige Ideen für das, was in der Zukunft kommen könnte, da der Entwickler jetzt bestätigt hat, dass er in ein paar Wochen den Vorhang für "bahnbrechende" PVP-Änderungen am Spiel lüften wird.

Am 12. Februar veranstaltet Blizzard einen Showcase, der sich mit dem befasst, was in diesem Jahr zu Overwatch 2 kommt. Gemäß dem, was dies ist, wurden keine festen Informationen weitergegeben, aber Blizzard behauptet:

"Overwatch 2 wird vollgepackt sein mit bahnbrechenden Änderungen am PvP-Erlebnis, die anders sein werden als alles, was ihr bisher gesehen habt, aber es wird mehr als einen Blog oder ein Entwickler-Update brauchen, um euch wissen zu lassen, was dieses Jahr auf uns zukommt."

Der Entwickler geht noch einen Schritt weiter und erklärt, dass dies nicht nur die Art und Weise, wie Overwatch 2 gespielt wird, grundlegend optimieren wird, sondern dass es Einblicke in "neue Helden, neue Karten und noch mehr Inhalte geben wird, die im Februar und darüber hinaus erscheinen".

Die Show findet am Mittwoch, den 12. Februar um 18:00 Uhr GMT / 19:00 Uhr MEZ statt und könnt sie auf YouTube oder Twitch verfolgen.