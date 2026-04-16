Blizzard unterstützt Playground Games bei der Entwicklung von Fable

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Meistens wird nur ein Entwickler für große Spiele aufgeführt. In Wirklichkeit sind jedoch meist viele Entwickler an der Produktion sogenannter AAA-Titel beteiligt. Dies kann bedeuten, bestimmte Funktionen auszulagern oder einfach zusätzliche Kapazitäten bereitzustellen.

Das ist bei großen Publishern sogar noch häufiger, und es ist zum Beispiel kein Geheimnis, dass praktisch die gesamte Activision-Organisation an den Call of Duty-Spielen beteiligt war. Nun bestätigt Xbox-Manager Matt Booty, dass Playgrounds kommendes Fable keine Ausnahme ist und dass das Studio Unterstützung erhält. In der neuesten Folge des offiziellen Xbox-Podcasts spricht er darüber, wie Xbox Game Studios sich auf verschiedene Weise gegenseitig unterstützen:

"Wir haben wirklich viel gesehen, sobald wir diese Verbindungen aufbauen, wie Teams anfangen, Dinge miteinander zu teilen. Unser Team in Vancouver, The Coalition, ist wirklich unser Exzellenzzentrum für die Arbeit an der Unreal Engine, und das kommt den Teams zugute, zum Beispiel im Studio von Bryan Fargo in Exile, wo sie an Clockwork Revolution arbeiten. Sie können von all der wirklich technischen Arbeit profitieren, die sie bei The Coalition leisten."

Anschließend listet er weitere Beispiele davon auf und nennt dabei speziell Fable:

"Es gibt noch andere Beispiele. Wir haben das Blizzard Cinematics-Team, das bei Fable mithilft. Unser Studio in Montreal, Compulsion Games, nutzt das Activision Mo Cap Studio. Wir haben, glaube ich, das Team von Rare viel Mehrspielererfahrung bei Sea of Thieves, Double Fine bei Kiln, dem Töpferspiel. Dafür gibt es viele Beispiele."

Das Videoteam von Blizzard gehört zu den absolut Besten der Branche, und es klingt natürlich sehr vielversprechend, dass ihre Expertise genutzt wird, um wirklich großartige Zwischensequenzen und Ähnliches in Fable zu liefern, findest du nicht?