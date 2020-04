Blizzard überprüft Interesse an World of Warcraft: The Burning Crusade Classic

Blizzard scheint mit World of Warcraft: Classic großen Erfolg gehabt haben, da sich die zahlreichen Fans des MMOs offensichtlich gerne an die Ursprünge zurückerinnern. Nachdem der Entwickler die meisten Komfortfunktionen, Updates und hinzugefügten Erweiterungen wieder entfernt und das Spiel somit in seiner sehr rohen Form neu veröffentlichte, wimmelte es auf den dedizierten Spielservern nur so von begeisterten Abenteuern. Jetzt scheint es allerdings so, als würde das Studio doch wieder neue(re) Inhalte hinzufügen wollen.

Blizzard hat Fragebögen an ein Meer von Classic-Spielern verschickt, in denen sie grob das Interesse an einer Classic-Spielversion zum The-Burning-Crusade-Add-On abchecken. Spieler hätten dabei theoretisch die Möglichkeit ihren Charakter zum Beispiel einmalig auf die Server mit den neuen Inhalten zu übertragen oder eine neue Spielfigur anzufangen:



"Spielt euren aktuellen Classic-Charakter auf dem vorhandenen Server weiter, die zur Burning-Crusade-Erweiterung wechselt. [Es gibt] die Option, auf einen Classic-Server zu wechseln, der niemals über Level 60 hinausgeht.

Startet einen brandneuen Charakter ab Stufe 58 auf einem neuen Burning-Crusade-Server.

Startet einen brandneuen Charakter ab Stufe 1 auf einem neuen Burning-Crusade-Server.

Spielt euren aktuellen Classic-Charakter auf dem vorhandenen Server weiter, der niemals über Level 60 hinausgeht. [Es gibt] die Option, auf einen Burning-Crusade-Server zu wechseln."



Habt ihr Lust darauf, World of Warcraft noch einmal im Zeitraffer zu erleben?