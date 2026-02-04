Blizzard über die Overwatch 2 Ära: "Es war eine notwendige Phase der Herausforderung"

HQ

Overwatch war ein faszinierendes Spiel, das man verfolgen konnte, da es als eines der vielversprechendsten und spannendsten Mehrspielerprojekte begann, das wir seit Langem gesehen haben. Es erhielt große Anerkennung, gewann Trophäen und Auszeichnungen, fand starke Unterstützung nach dem Start, und insgesamt schienen alle Stars sich einig zu sein, dass die Zukunft sehr, sehr vielversprechend war. Dann begannen die Dinge zu verschwinden, als Blizzard nach einer Fortsetzung suchte, das Originalspiel eher karg und leblos zurückließ, bevor es zu einer nummerierten Fortsetzung überging, die zu wünschen übrig ließ.

Mit dem Aufstieg von Marvel Rivals und anderen erfolgreichen Helden-Shootern musste Blizzard mit Overwatch im Rahmen des jährlichen Spotlights richtig durchstarten, und unserer Erfahrung nach ist das ihnen gelungen. Doch das Weglassen des "2" wirft die Frage auf, ob überhaupt Blizzard die Entwicklung zu Overwatch 2 als erfolgreiches Unterfangen betrachtet – eine Frage, die Gamereactor der Overwatch-Führung während einer Pressekonferenz im Entwicklerhauptquartier in Irvine in Kalifornien stellte.

Auf die Frage, ob die Overwatch 2 -Ära aus Blizzards Sicht ein Erfolg war und ob sie im Nachhinein etwas anders gemacht hätte, sagte uns der Entwickler.

"Was würde ich ändern, wenn wir zurückgehen könnten? Wahrscheinlich nicht Overwatch 2 ", lacht Walter Kong, Head of Live Games/Mobile Development. "Wenn ich auf diese Zeit zurückblicke, denke ich, dass es eine positive Zeit für uns war, da wir einen wichtigen Übergang gemacht haben. Wir sind auf ein laufendes Live-Spiel umgestiegen, und das war nicht einfach, wirklich, wirklich schwer. Ich verdanke den Führungskräften im Team, dass sie die Organisation durch diese Situation geführt haben. Ich konnte sehen, dass sich das mit der Zeit im Team natürlicher anfühlte, um saisonale Inhalte zu liefern, und es fühlte sich natürlicher an, auf die Spieler zu reagieren. Deshalb denke ich, dass es eine notwendige Zeit der Herausforderung war, die wir überstehen mussten, um dahin zu kommen, wo wir heute sind. Ich glaube nicht, dass wir hier direkt springen könnten. Also, obwohl ich denke, es wäre... allein der Rückblick auf das, was wir erlebt haben, macht mich in diesen Jahren etwas erschöpft, aber ich glaube, das hat es uns ermöglicht, Overwatch in die Zukunft zu führen."

Game Director Aaron Keller fügte dann weiter hinzu: "Es ist immer schwierig, in die Vergangenheit zu blicken und dann zu entscheiden, was man anders machen würde, weil wir in einer Position waren, in der wir ein Spiel geleitet hatten und herausfinden mussten, wie es am besten ist, dieses Spiel zu leiten. Ich denke, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, haben wir uns mit Overwatch wirklich auf dieses Kern-PvE-Erlebnis konzentriert, und ja, das unterscheidet sich von dem, was Overwatch 2 vorgesehen war. Was wir von den Spielern hörten, je mehr Zeit, Energie und Ressourcen wir in die kontinuierliche Verbesserung des Spiels investierten, war, dass es sich wirklich so anfühlte, als hätten wir uns die '2' verdient. Ich denke nicht, dass das für die Zukunft kein Eingeständnis eines Fehlers ist, sondern dass wir wirklich sagen, dass unsere Vision und unser Engagement für die Zukunft von Overwatch für diesen Live-Service, für dieses immer an, ewige Lifestyle-Spiel ist."

Keller schließt ab: "Und ich denke, eine Sache, die man erkennen sollte, so wie ich Spiele wie dieses und die Spieler dafür betrachte, ist, dass sie Vertrauen in das Spiel und das Team in der Gegenwart haben müssen, um in Zukunft Zeit in das Spiel investieren zu können. Was wir in den letzten zwei Jahren getan haben, ist, dieses Vertrauen mit unseren Spielern aufzubauen, und ein Teil dessen, worum es in Season 1 geht, ist, dass wir dieses Vertrauen jetzt nutzen, um so groß wie möglich zu gehen und das Spiel auf die nächste Stufe zu heben, und hoffentlich noch mehr Spielern das Vertrauen geben, dass sie einsteigen können, um Overwatch zu spielen, denn es wird hier sein für Jahre kommen."

Also große Hoffnungen von Blizzard für die Zukunft von Overwatch. Was der Entwickler jedoch deutlich gemacht hat, ist, dass der für 2026 vorgeschlagene Rhythmus, einschließlich 10 neuen Helden im Kalenderjahr, möglicherweise nicht mit zukünftigen Jahren übereinstimmen könnte. Blizzard erklärte, dass es verschiedene Wege prüfen wird, das Spiel zu stärken, vielleicht mit Fokus auf frische Karten, vielleicht Helden-Überarbeitungen oder zusätzliche Ideen darüber hinaus. Der Punkt ist, dass 2026 für Overwatch eine großartige Rückkehr zur Form wird, und wenn alles gut läuft, wird es noch viele Jahre in Form bleiben.

