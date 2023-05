Blizzard tut sich mit Secretlab zusammen, um Diablo IV Gaming-Stühle zu entwickeln

HQ

Anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung von Diablo IV hat sich Blizzard mit dem Gaming-Stuhl-Hersteller Secretlab zusammengetan, um eine Kollektion von Sitzen zu entwickeln, die auf dem Action-RPG basieren. Diese beiden Stühle sind in zwei Varianten erhältlich, die sich jeweils auf die allmächtigen Götter beziehen, die sich im Titel streiten, und werden in den Größen Regular und XL erhältlich sein.

Die Lilith-Version des Stuhls weist rote Akzente auf einem überwiegend schwarzen Korpus auf und spiegelt so die Mother of Sanctuary und die Daughter of Hatred wider. Was die Inarius-Version betrifft, so können Sie mit diesem Stuhl, der mit goldenen und grauen Akzenten über dem weißen Korpus versehen ist, einen Weg zur Erlösung einschlagen. Beide Stühle sind aus Secretlab's NEO Hybrid Leatherette Stoff gefertigt.

Die Stühle werden in begrenzten Varianten hergestellt und sollen pünktlich zum Diablo IV am 6. Juni 2023 auf den Markt kommen.