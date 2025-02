Blizzard teilt die Details über die Spielerunterkünfte von World of Warcraft aus

HQ

Als Blizzard bestätigte, dass World of Warcraft im November 2024 wieder eine Wohnung bekommen wird, geriet die Community ein wenig außer sich, als sie entdeckte, dass ein schon sehr lang gewünschtes Feature ins Spiel kommt. Wir wissen zwar noch nicht, wann genau das Gehäuse in dem MMORPG debütieren wird, aber Blizzard hat eine Menge Details darüber verraten, wie es funktionieren wird.

Im Vordergrund stehen die massiv anpassbaren Räume, die angeboten werden und von denen Blizzard verspricht, dass sie es den Spielern ermöglichen werden, "ein Haus zu bauen, das ihren eigenen persönlichen Geschmack oder den ihrer Kriegerschar zur Schau stellt, als gewünschte Kulisse für Rollenspiele dient oder es den Spielern einfach ermöglicht, etwas in einem Höhenflug zu erschaffen."

Es wird ein 3D-Toolset verwenden, das so konzipiert ist, dass es leicht zu verstehen und zu beherrschen ist, aber das "leistungsstark genug ist, dass die Spieler uns mit ihren Kreationen überraschen oder in die Tiefe gehen können, um die kleinsten Details genau richtig zu machen".

Das Gehäuse wird es anderen Spielern ermöglichen, mit ihnen zu interagieren, es wird als immergrüne Ergänzung angesehen, die ihre eigene Roadmap hat und viele Patches und Erweiterungen in die Zukunft umfasst, und Blizzard geht sogar so weit zu sagen: "Dies ist eine langfristige Verpflichtung für uns als Entwickler und bietet den Spielern Belohnungen auf dem ganzen Weg."

Andernfalls wird sich die Behausung in bestimmten Zonen rund um Azeroth befinden, was bedeutet, dass es Orte geben wird, an denen ihr ein Zuhause bauen könnt und wo nicht. Der Grund dafür ist, dass Blizzard "viel lieber mit einer kleinen Anzahl von Zonen großartige Arbeit leisten würde, als eine passable Arbeit mit einer großen Anzahl zu leisten". Dies bedeutet, dass die Alliance -Mitglieder in der Lage sein werden, Häuser zu bauen, die von Elwynn Forest inspiriert sind, mit einem Hauch von Westfall und Dämmerwald, während Horde -Mitglieder stattdessen Häuser bauen können , die "von Durotar, seiner Küste und Azshara inspiriert sind". Die Standorte für diese beiden Zonen werden nicht erwähnt, Aber Blizzard bestätigt, dass im Laufe der Zeit weitere Zonen hinzugefügt werden.

Abgesehen davon, dass das Wohnen ein Feature für alle Spieler ist, unabhängig davon, wie sehr sie in World of Warcraft investiert sind, da es "keine exorbitanten Anforderungen oder hohen Anschaffungskosten, keine Lotterien und keine lästige Instandhaltung" geben wird, Blizzard stellt fest, dass es Nachbarschaften geben wird, wobei jede Gruppe von Wohngrundstücken in etwa 50 Wohnungen angeordnet ist, Das bedeutet, dass Sie die Menschen, mit denen Sie einen Teil der Welt teilen, viel besser kennenlernen werden.

In einem separaten Blogbeitrag erklärte die ausführende Produzentin und Vizepräsidentin von World of Warcraft, Holly Longdale: "Wohnen ist für uns mehr als nur ein Feature. Egal, was wir erschaffen, es ist die Community, die uns dabei helfen wird, zu definieren, wie das Wohnen jedem einen Platz in Azeroth bietet, an dem er sich wirklich seinen eigenen schaffen kann."

In Bezug auf WoW merkte Longdale an, dass die Arbeit an der Erweiterung WoW: Classic Mists of Pandaria immer noch voranschreitet und dass einige der Änderungen für die Zukunft des MMOs die Anpassung von Midnight und The Last Titan sowie die UI/UX, die sozialen Funktionen sowie das Onboarding und das neue Spielererlebnis umfassen werden.

