Blizzard: Sylvanas' Raid-Kampf in Chains of Domination „ist einer der epischsten Kämpfe, die wir je eingeführt haben"

Es hat lange gedauert, aber Spieler werden in Kürze die Chance erhalten, Sylvanas im neuen World-of-Warcraft-Raid Sanctum of Domination zur Rechenschaft zu ziehen. In diesem Kampf werden die Emotionen hochkochen, denn es gibt viel aufzuarbeiten und wiedergutzumachen. Wir haben uns aus diesem Grund mit Blizzard in Verbindung gesetzt und gefragt, wie das Team versuchen wird, diese Erwartungen zu erfüllen.

„Diese Begegnungen mit Sylvanas sind der Höhepunkt jahrelangen Storytellings [...] und die Spieler werden am Ende in verschiedenen Phasen gegen Sylvanas kämpfen", beginnt Johnny Cash, Lead Quest Designer des kommenden WoW-Updates Chains of Domination. "Ihr werdet Sylvanas in ihren verschiedenen Inkarnationen begegnen, die sie über die Jahre hinweg angenommen hat. [Denkt an ihren Auftritt als] General-Bogenschützin, als Königin der Banshees und auch an ihre neuere Verwandlung in eine Art von Super-Leutnant des Schlunds mit all diesen verrückten [...] Kräften. [...] Es ist einer der epischsten Kämpfe, die wir jemals im Spiel umgesetzt haben. Es ist spektakulär, es ist eine Herausforderung, es ist visuell beeindruckend... es ist ein würdiger Höhepunkt von Sylvanas' bisheriger Geschichte."

Weitere Informationen zum kommenden Update "Chains of Domination" (auf Deutsch: "Ketten der Herrschaft") von World of Warcraft: Shadowlands erhaltet ihr in unserem vollständigen Interview mit Lead Quest Designer Johnny Cash und Frank Kowalkowski, einem Technical Director bei Blizzard.