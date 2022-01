Blizzard sucht Entwickler für ein Survival-Spiel auf PC und "Konsole"

HQ

Blizzard arbeitet nicht nur an Diablo IV und Overwatch 2, sondern auch an neuen, unbekannten Marken. In einem Bekanntmachungsschreiben enthüllt das Unternehmen, dass sie händeringend nach neuen Entwicklern suchen, die ihnen bei der Produktion eines AAA-Survival-Spiels für PC und "Konsole" (Singular) helfen. Der Titel soll in einem komplett neuen Universum angesiedelt sein, doch die einzelnen Stellenangebote geben bis auf eine Konzeptzeichnung keine weiteren Informationen preis. Die darauf abgebildeten Charaktere offenbaren ein gängiges Fantasy-Setting in einer modernen Welt.