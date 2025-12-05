Blizzard sucht einen neuen Overwatch-Kreativdirektor, der das "nächste Jahrzehnt" an Hintergrundgeschichte für den Helden-Shooter gestalten soll

HQ

In weniger als sechs Monaten wird Overwatch tatsächlich sein 10-jähriges Jubiläum feiern, denn das Originalspiel (das sich eigentlich kaum vom Nachfolger unterscheidet) erschien im Mai 2016. Mit diesem bevorstehenden Meilenstein fragen Sie sich vielleicht, was als Nächstes für Overwatch steht und was Blizzard s große Pläne für den Helden-Shooter sind?

In einer neuen Stellenanzeige auf Blizzards Website wird enthüllt, dass der Entwickler einen Creative Director für das Overwatch -Franchise sucht, eine erfahrene Person mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der kreativen Leitung, die dem Projekt beitreten und "die narrative Roadmap für das nächste Jahrzehnt von Overwatch entwerfen und die emotionalen Handlungsbögen gestalten kann, thematische Säulen und sich entwickelnde Mythos, die das Erzählen von Geschichten über Spiele, Filme, Verlagswesen und Transmedia leiten werden."

Ja, du hast richtig gelesen, Blizzard sucht aktiv, wie es sich für mindestens das nächste Jahrzehnt weiter ausweiten kann Overwatch, wobei die Person, die diese Rolle übernimmt, ein "Anführer mit einer mutigen kreativen Stimme, einem tiefen Verständnis von Worldbuilding und charaktergetriebenem Storytelling und der Fähigkeit, mit interdisziplinären Partnern zusammenzuarbeiten, um emotional berührend zu sein, global inklusive Geschichten, die das Herz von Overwatch widerspiegeln: Hoffnung, Heldenmut und die Kraft einer vereinten Welt."

Die Person wird außerdem damit beauftragt, "das Herz eines Universums zu gestalten, das Optimismus, Heldenmut und globale Verbindung feiert und die Geschichten erzählt, die die nächste Heldengeneration inspirieren werden."

Was nicht klar ist, ist, ob das bedeutet, dass neue Overwatch Projekte am Horizont stehen oder ob wir einfach erwarten sollten, dass Overwatch 2 wachsen und wachsen, auch wenn Letzteres wahrscheinlicher erscheint, da der Beitrag erklärt, dass der Schwerpunkt auf "der fortlaufenden Entwicklung bestehender Helden und der Einführung neuer mit reichen Hintergrundgeschichten und authentischen Stimmen" liegt.