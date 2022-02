Blizzard stellt Entwickler für "unangekündigtes Projekt einer bestehenden Blizzard-IP" ein

HQ

Nach einigen schwierigen Jahren befindet sich Blizzard derzeit wieder im Aufschwung, denn das nahende Geld von Microsoft, die Blizzards Mutterfirma Activision kaufen wollen, sorgt für Aufbruchstimmung. Erst vor wenigen Wochen kündigte das Unternehmen ein neues Survival-Spiel an, doch das ist nicht das einzige neue Projekt, das derzeit beim US-Studio entsteht.

In einer Stellenausschreibung wird ein erfahrener Content-Designer gesucht, der an einem noch "unangekündigten Projekt" arbeiten wird. Die Bewerberin oder der Bewerber soll eine "klare Vision für mechanisch und narrativ interessante Missionen in einer bestehenden Blizzard-IP" mitbringen und sie oder er wird "andere Designer leiten, um Rahmenbedingungen für wiederholbare, narrative Inhalte zu schaffen".

Um welche Spieleserie es sich hierbei handeln könnte, ist unklar. Das eingangs erwähnte Survival-Spiel hat zwar noch keinen offiziellen Namen erhalten, technisch gesehen ist es aber bereits "angekündigt" worden. Der Verweis auf wiederholbare Missionen legt einen Online-Fokus nahe.

Quelle: PC Gamer.