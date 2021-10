Blizzard stellt Cowboy Cole Cassidy in Overwatch vor, ehemals bekannt als McCree

HQ

Im August haben wir erfahren, dass Blizzard einen Helden aus ihrem Team-Shooter Overwatch umbenennen möchte. Der Cowboy McCree trägt den Namen eines ehemaligen, hochrangigen Blizzard-Angestellten, der die Firma im Rahmen der aktuellen Sexismusvorwürfe verlassen musste. Um auch die letzten Verbindungen zu diesem umstrittenen Mitarbeiter zu kappen und die Spielerinnen und Spieler nicht ständig an den toxischen Kontext zu erinnern, wurde diese Namensänderung beschlossen.

Mittlerweile sind alle Vorbereitungen getroffen und das Studio enthüllt, dass McCree ab dem 26. Oktober "Cole Cassidy" heißt. Im Spiel wird das so erklärt, dass McCree ohnehin nicht der richtige Name des Pistoleros gewesen sei. Der Charakter habe sich nur hinter diesem Decknamen versteckt, um seiner eigenen Vergangenheit zu entkommen. Vielleicht geht Blizzard in einem kommenden Kurzfilm näher auf diesen Hintergrund ein?