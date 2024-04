Blizzard-Spiele kehren diesen Sommer nach China zurück

HQ

Blizzard und NetEase haben einen neuen Deal bestätigt, bei dem die Spiele von Blizzard und NetEase zum ersten Mal seit dem Ende der alten Partnerschaft von Blizzard und NetEase im letzten Jahr nach China gebracht werden.

"Wir bei Blizzard freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit NetEase wieder aufzunehmen und mit großer Wertschätzung für die Zusammenarbeit zwischen unseren Teams zusammenzuarbeiten, um Spielern in China legendäre Spielerlebnisse zu bieten." Das sagte Blizzards Präsidentin Johanna Faries in einer Pressemitteilung. "Wir sind unendlich dankbar für die Leidenschaft, die die chinesische Community im Laufe der Jahre für Blizzard-Spiele gezeigt hat, und wir konzentrieren uns darauf, unsere Universen mit Exzellenz und Hingabe zu den Spielern zurückzubringen."

Es ist interessant, dass die alte Partnerschaft so schnell reformiert wurde. Letztes Jahr hatten NetEase und Blizzard das, was viele als eine böse Trennung bezeichnen würden. Beide Seiten gaben sich gegenseitig die Schuld dafür, dass sie nicht in der Lage waren, die Dinge zu klären, aber es scheint, dass die beiden nach einiger Zeit erkannt haben, dass sie die ganze Zeit über die Richtigen füreinander waren.