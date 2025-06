Blizzard schrumpft Bastion, weil seine Aura buchstäblich zu groß war

HQ

Blizzard versucht seit Jahren herauszufinden, wie man Bastion ausbalancieren kann, und dazu gehörten auch kleinere Änderungen und radikale Neugestaltungen von Fähigkeiten und Ausrüstung. Die nächste Änderung ist eine modellhafte, ein Schritt, der den Fußabdruck von Bastion buchstäblich reduzieren wird.

In der kommenden Saison 17 wird Bastion um 10 % kleiner. Der Grund für die Anpassung besteht darin, die Natur des Charakters als Kugelschwamm zu reduzieren, da das große Modell von vielen Feinden als Ziel wahrgenommen wurde, was bedeutet, dass ein etwas kleineres Modell seine Überlebensfähigkeit erheblich erhöhen sollte.

Blizzard erklärt die Änderung wie folgt: "Unser fröhlicher Lieblings-Omnic verursacht eine Menge Schaden, aber die schiere Größe seines Charaktermodells macht es schwierig, ihn in vielen Situationen zu spielen. Bastion hat Probleme mit der Überlebensfähigkeit, obwohl er den größten Gesundheits- und Rüstungspool aller Schadenshelden hat."

Weiter heißt es: "Bastions Größe wird um 10 % reduziert, wenn Saison 17 startet, um ihm einen Überlebensschub zu geben. Es ist zwar nicht die weltbewegendste Änderung, die es je in Overwatch gab, aber es ist ein Beweis für die vielen verschiedenen Möglichkeiten, wie wir das Spiel für jeden Helden verändern und ausbalancieren können."

Andernfalls weist Blizzard darauf hin, dass es in Saison 17 nur kleinere Änderungen an den Helden und der Balance geben wird, einschließlich der verheerenden Änderungen an Freyja, Junker Queen, Pharah und Lifeweaver. Das alles wird ab dem 24. Juni Realität.